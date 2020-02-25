Elektronik sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

ELEKTRONİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, elektronik şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "eloktronik, elektironik" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'Elektronik'tir.

ELEKTRONİKKELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı

- 'Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı'

- Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili.

anlamlarına gelen elektronik, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.