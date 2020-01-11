11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yılın üçüncü çeyreğinde yapılan şikayetlerin sayısı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,12 azalarak 39 bin 775'e düşerken, en fazla şikayet internet servis sağlayıcılarının hizmetleri ve bağlantı sorunları konusunda geldi.
AA muhabirinin, BTK Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Temmuz-Eylül 2019 döneminde kuruma toplam 39 bin 775 şikayet iletildi.
Şikayet sayısı, 42 bin 369 başvurunun geldiği 2018 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 6,12 azaldı.
Sektör bazında üç aylık tüketici şikayeti sayıları değerlendirildiğinde, en fazla başvuru yüzde 51,9 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 20 bin 627'si internet, 14 bin 808'i mobil, 2 bin 400'ü sabit telefon, 1725'i uydu platformu, 215'i kablo TV hizmetleri konularında geldi.
1 milyon abone başına değerlendirildiğinde ise geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetlerine yönelik 1573, uydu platformu hizmetlerine 399, sabit telefon hizmetlerine yönelik 208, mobil hizmetlere ilişkin 179 ve kablo TV hizmetleri için 171 tüketici şikayeti kaydedildi.
BAĞLANTI SORUNU BAŞI ÇEKTİ
Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti yüzde 34,3 ile faturalara ilişkin gelirken, internet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu yüzde 58,6 ile bağlantı sorunları oldu.
Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayet "abonelik işlemleri"ne ilişkin geldi. Söz konusu şikayetler, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 27,5'ini oluşturdu.
Sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet yüzde 66 ile bağlantı ve hizmet kalitesinde görülürken, kablo TV hizmetlerinde yüzde 19,5 ile yine bağlantı sorunu başı çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!