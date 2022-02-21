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Artan elektrik faturaları son dönemin önemli gündem maddelerinden birisi haline gelirken ticarethane ve konutlarda uygulanan tarifelerde indirime gidilmesi bekleniyor. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ticarethanelerde de kademeli elektrik faturasına geçileceğini bildirdi ve "Esnaflar için indirimli tarifede yüzde 25 gibi indirim söz konusu olacak" açıklamasında bulundu.

Enerji piyasalarındaki kulislere göre konut tarifelerinde de indirime gidilmesi bekleniyor. Konutlarda şu anda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1.37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketilen elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2.06 TL olarak uygulanıyor.

Konutlara verilen elektrikte yüzde 10 civarında bir indirim yapılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Bu durumda 250 KWh tüketimi olan bir meskenin aylık faturası 412 liradan 370 liraya gerileyecek. Aylık 150 KWh tüketimi olan bir konutun faturası ise 206 liradan 168 liraya gerileyecek.

Meskenlerde indirim oranı ne olacak?

Dönem 2021 Bugün Kademe 210 kWh Değişim (Yüzde) 2021'e göre değişim (Yüzde) Elektrik Faturası (TL) (250 KWh) 228 412 370.1 -10 63 Elektrik Faturası (TL) (150 KWh) 137 206 168 -10 51

Not: Günlük 7, aylık 210 kWh'a kadar birim fiyat 1,37 üzeri için 2.06 TL

Not: Aralık 2021'de kademesiz 1 kwH elektrik fiyatı 0,91 TL

SINIRIN 450 KWH OLMASI BEKLENİYOR

Ticarethanelerde ise kademe sınırının 450 KWh olması bekleniyor. Alt kademeye yüzde 25 indirim gelmesiyle 450 KWh tüketimi olan bir esnaf 1.233 lira yerine 927 lira fatura ödeyecek. Üst kademede de yapılacak indirimle 600 KWh elektrik tüketimi olan bir esnafın faturasının 1.644 liradan 1.233 liraya gerilemesi bekleniyor.

Bunun yanında masada KDV indirimi ihtimali de yer alıyor. Esnafa verilen elektrikten alınan KDV yüzde 1'e düşerse yapılan toplam indirim oranı yüzde 35'i buluyor. Söz konusu değişikliklerin mart ayı faturalarına yansıyacak şekilde yapılması bekleniyor.

Ticarethanelerde indirim oranı ne olacak ?

Dönem 2021 Bugün Kademe 450 kWh Değişim 2021'e göre Elektrik Faturası (TL) (600 KWh) 726 1.644 1.338 -19% 84% Elektrik Faturası (TL) (450 KWh) 545 1.233 927 -25% 70%

Not: Günlük 15, aylık 450 kWh'a kadar birim fiyat 2,06 üzeri için 2.74 TL

Not: Aralık 2021'de ticarethanede 1 kwH elektrik fiyatı 1,21 TL

ORTALAMA TÜKETİM 692 KWH

Beklenen düzenleme yaklaşık 44 milyon aboneyi ilgilendiriyor. Bunların 37 milyonunu konutlar oluşturuyor. Türkiye'de konutlar ortalama aylık 135 KWh elektrik tüketiyor. Ortalama tüketim ticarethanelerde ise 692 KWh seviyesinde bulunuyor.

Tüketici Tüketim (MWh) Tüketim oranı (Yüzde) Abone sayısı Abone başı aylık tüketim (KwH) Sanayi 99.767.340 43 78.608 105.765 Mesken 60.133.987 26 37.057.111 135 Ticarethane 57.633.481 25 6.937.130 692 Tarım 10.805.968 5 668.613 1.347 Aydınlatma 5.095.836 2 330.690 1.284 Toplam 233.436.612 100 45.072.152 432

Tarım, sanayi ve aydınlatma dahil edildiğine Türkiye'de abonelerin aylık ortalama tüketimi ise 432 KWh. Toplam tüketimin yüzde 43'ü sanayi kuruluşlarından, yüzde 26'sı konutlardan yüzde 25'i ise ticarethanelerden geliyor.