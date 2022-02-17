Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını bildirdi.

NTV canlı yayınında Ticarethaneler için hanelerde olduğu gibi bir kademeli sisteme geçmeyi hedeflediklerini belirten Dönmez "Esnaflar için indirimli tarifede %25 gibi indirim söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

'SORUNUN KAYNAĞI YURTDIŞINDAKİ FİYAT ARTIŞI'

Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldıklarını belirten Bakan Dönmez "Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı. Sorunun kaynağı Türkiye'de değil, yurtdışındaki fiyat artışları. Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde" dedi.

Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun farkında olduklarını belirten Bakan Dönmez "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra birkaç adım atılacağını söyledi. Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluşuyor. Sizin sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz" diye konuştu.