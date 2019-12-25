25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elektrikli otomobil girişimlerinden Rivian, 1.3 milyar dolarlık yatırım aldığını duyurdu. T. Rowe Price'in liderlik ettiği yatırım turuna ABD merkezli girişimin daha önceki yatırımcıları Amazon ve Ford da katıldı.
Şirketin bugüne kadar aldığı yatırım tutarının 3 milyar doları bulduğu belirtiliyor.
2009 yılında ABD'de kurulan Rivian, R1T ve R1S olmak üzere bir suv bir de pick-up model geliştirmiş durumda.
İki modelin de 2020 sonunda satışa sunulması hedefleniyor. Her iki modelin de ABD'de 70 bin dolarlık fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tam elektrikli iki modelin de menzil değerinin ise 650 kilometre olduğu aktarılıyor.
Amazon Şubat ayında Rivian'a 700 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Girişimin bu yatırım kapsamında, Amazon için 100 bin adet elektrikle çalışan teslimat aracı geliştireceği belirtiliyor.
Ayrıca, Ford'un da Rivian'da 500 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor. 2022 yılında tanıtılacak Lincoln'un elektrikli SUV modelinde Rivian'ın platformunun kullanılması bekleniyor.
Rivian'ın aldığı yatırımı büyüklüğü dikkat çekse de, elektrikli araçlar, küresel otomotiv pazarında henüz çok küçük paya sahip. Fakat, Çin ve Avrupa'nın 'sıfır emisyon' stratejisi Ford, Volkswagen, General Motors ve diğer üreticileri elektrikli otomobiller için milyarlarca dolarlık yatırım yapmaya zorluyor.
TESLA'DA DA HİSSESİ VAR
Yaptığı yatırımlar ile dikkat çeken T. Rowe Price'in, Tesla ve General Motors'un otonom araç birimi Cruise'da da yatırımları bulunuyor.
Ayrıca, bir başka otonom araç girişimi Aurora ile İngiliz online yemek siparişi şirketi Deliveroo'da T. Rowe Price'in yatırım portföyü arasında bulunuyor.
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