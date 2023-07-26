Elektrikli Megane Türkiye'ye geliyor

REKLAM advertisement1

Renault'u yeni tam elektrikli otomobili Megane E-Tech'in Türkiye'de satışı için start verildi.

Otomobilin Techno versiyonunun lansmana özel opsiyon hariç fiyatı 1 milyon 499 bin TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1 milyon 599 bin TL olarak bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, elektrikli tomobilin Iconic versiyonu için ön sipariş dönemi 1 Ağustos’ta başlıyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcıların, MAİS yetkili satıcıları ve şubelerine ulaşarak, 250 bin TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayabilecekleri aktarıldı.

Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişinin araca Ağustos’ta sahip olabilecekleri belirtildi.

ARTIK CROSSOVER OLDU

Yeni nesline crossover sınıfına geçen Megane, 20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi öncüsüne göre daha farklı tasarım özelliklerine sahip.

REKLAM

Verilen bilgiye göre, Megane E-Tech, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile satışa sunulacak.

60 KWh’lik 110 mm'lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip araç, 160 0'dan 100 km/s’ye 7.4 saniyede ulaşıyor.