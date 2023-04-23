Elazığ'da, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Susalan (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ü. yönetimindeki otomobil, Mehmet Susalan'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Susalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazada ölen Susalan'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.