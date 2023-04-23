Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Elektrikli bisiklet kullanan yaşlı adam öldü

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşlı adam yaşamını yitirdi

Giriş: 23.04.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrikli bisiklet kullanan yaşlı adam öldü
DHA

Elazığ'da, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Mehmet Susalan (70) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Y.Ü. yönetimindeki otomobil, Mehmet Susalan'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Susalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazada ölen Susalan'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Yaralılar var
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Yaralılar var
"Tarımda eh hızlı yükselen ülke olacağız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.