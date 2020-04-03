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ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM),Japon üretici Honda ile elektrikli otomobil işbirliğine gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre, iki markanın birlikte geliştireceği elektrikli otomobiller, GM'in yeni esnek elektrikli araç platformunu kullanacak.

Honda ise, otomobilin hem dış ve hem de iç tasarımından sorumlu olacak.

GM'in Kuzey Amerika'daki tesislerinde üretilecek elektrikli otomobilin, 2024 yılında yollara çıkması bekleniyor. İki markanın koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv sektöründe çarkların durduğu bir dönemde attığı adım, sektörde geleceğe dair umutların korunduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor

Elektrikli araçların yüksek maliyetlerinden dolayı otomotiv sektöründe diğer üreticiler de işbirliklerine gidiyor.

Ford ve Volkswagen de elektrikli araç ve gelecek ticari araç modelleri üzerinde işbirliğine giderken, pazarda artan rekabet PSA ile Fiat Chrysler'a birleşme kararı aldırmıştı.

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