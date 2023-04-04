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Elektrikli araçlarda sigorta indirimi

1 Mayıs itibarıyla trafik sigortası azami tavan fiyatlarında yüzde 5'lik artış olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ise elektrikli araçların zorunlu trafik sigortasında yüzde 10 indirim uygulanabilecek

Giriş: 04.04.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
Elektrikli araçlarda sigorta indirimi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

TAVAN FİYATI YÜZDE 5 ARTIY0R

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.

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