Türkiye’de, elektrik ve doğal gaz tarifeleri mevzuat gereğince “maliyet” bazlı olarak belli aralıklarla gözden geçiriliyor. Tarifeler, elektrikte üç ayda bir, doğal gaz aylık olarak yeniden değerlendiriliyor. Tarifeyi oluşturan bileşenlerde maliyetler artmışsa zam yapılıyor. Tersi durumda indirim de gündeme gelebilir.
YENİ TARİFELER
1 Ekim, doğal gaz ve elektrik tarifeleri için Ankara çalışmalara başladı. EPDK elektrik, BOTAŞ doğal gaz tarifelerini belirleyecek ve en geç gelecek hafta Çarşamba günü yeni tarifeler açıklanacak. Elektrikte, yeni tarife 31 Aralık’a kadar geçerli olacak, eş deyişle 3 aylık bir tarife yapılacak. Doğal gazda ilan edilecek yeni tarife kasım ayına kadar geçerli olacak.
PETROLLE GELEN DOLARLA GİTTİ
Türkiye, kış mevsimine hazırlanıyor. Kombilerin yanmaya başlamasıyla birlikte doğal gaz tüketimi artacak. Bu nedenle yeni gaz tarifeleri büyük önem taşıyor.
Peki, doğal gazda indirim var mı? BOTAŞ’ın, petrol fiyatlarının gerilemesiyle doğal gaz ithalat maliyeti her 1000 metreküpte, son çeyrekte 10 dolar kadar düşecek. Rusya’dan ithal edilen gazın fiyatı, 175 dolar düzeyine gerileyecek.
Doğal gazda, petrolle sağlanan bu fiyat avantajı, son aylarda dolar kurunda yaşanan hızlı artışla birlikte ortadan kalktı. Temmuzda, ortalama 6 TL 80 kuruş düzeyinde olan dolar kuru, 7 TL 70 kuruşa kadar yükseldi.
Sektör, bu nedenle doğal gazda indirimi, “çok küçük olasılık” olarak görüyor. Sektöre göre BOTAŞ, mevcut fiyatla devam edebilir.
EPDK’NIN ELEKTRİK MESAİSİ
EPDK, 1 Ekim’den geçerli olacak 3 aylık elektrik tarifelerini belirleyecek. Her hafta Perşembe günü olağan kurul toplantısı yapılıyor. Yarın kurul toplanacak. Yeni elektrik tarifelerinin gündeme alınmaması durumunda gelecek hafta yapılacak toplantıda konunun karara bağlanması bekleniyor.
Sektöre göre, elektrikte kısaca "PTF" adı verilen “piyasa takas fiyatı”nın yükselmesi nedeniyle bir miktar zamma ihtiyaç var. Ancak, tarife içinde bir ayarlama yapılması ve tüketici fiyatlarının “sabit” tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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