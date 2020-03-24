Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Elektrik ve doğalgazda 1 Nisan tarifeleri için geri sayım başladı. Elektrikte, tarifeler üçer aylık dönemler halinde gözden geçiriliyor. Maliyeti oluşturan kalemlerdeki harekete göre birim fiyat ya sabit tutuluyor ya artırılıyor ya da indiriliyor. EPDK, bu konuda enerji KİT’lerinden ve özel sektörden gelen verileri inceliyor. Bu veriler ışığında tarifelere ilişkin bir karar veriyor.

Elektriğin tersine doğal gazda tarifeler her ay gözden geçiriliyor. Maliyeti oluşturan öğelerdeki değişime göre tarife yenileniyor. BOTAŞ, tarifelerde değişiklik olursa genelde ayın son gününde bir açıklama yapıyor ve yeni tarifeleri duyuruyor.

Enerji yönetiminin gerek elektrik, gerekse de doğal gaza ilişkin çalışması devam ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, genelde her perşembe olağan toplantısını yapıyor. Enerjiye ilişkin güncel konular masaya geliyor. Kurul’un, bu perşembe elektrikle ilgili konuyu da görüşmesi olasılık dahilinde yer alıyor.

GAZDA FİYATLAR DÜŞÜYOR

BOTAŞ’ın yeni gaz tarifelerine yönelik çalışması devam ederken, düşen petrol fiyatlarının doğal gaz alım fiyatlarına yansıması da ortaya çıkmaya başladı.

BOTAŞ’ın, doğalgaz alım sözleşmeleri uzun dönemli ve fiyat formülü de petrol ve türevlerine bağlı. Petroldeki geçmiş 6-9 aylık değişiklikler doğal az alım fiyatına bazen zam, bazen de indirim olarak yansıyor.

Petrolde, belli bir dönemden bu yana görülen düşüş BOTAŞ’ın, Rusya’dan doğalgaz alım fiyatına olumlu yansımaya devam edecek. 1 Nisan’da (ikinci çeyrek dönemde geçerli) her 1000 metreküp gazın alım fiyatı 228 dolara kadar gerileyecek. Yılın ilk çeyreğinde bu fiyat, 255 dolar düzeyinde bulunuyordu.

Alım fiyatı, izleyen çeyreklerde de gerileyecek. Üçüncü çeyrek 184, dördüncü çeyrek 160 dolar olarak öngörülüyor. 2021 yılının ilk çeyreği için hesap edilen tutar 155 dolar.

İNDİRİM DE TALEP EDİLDİ

Türkiye, Rusya’ya sözleşmeden kaynaklanan hakkını da kullanarak fiyat revizyon talebini de iletti. Bu hak, formülden gelen indirimden bağımsız olarak sözleşmede yer alıyor. Sözleşme, gerek alıcıya gerekse de satıcıya gaz fiyatlarında revizyon talebinde bulunma hakkı tanıyor. Taraflar 10 yıl içinde en az 3 yıl aralıkla 2 kez fiyat revizyonu talebinde bulunabiliyor. Türkiye’nin, 1 Ocak 2020 itibarıyla bu hakkı doğdu ve revizyon talebi de resmi olarak Gazprom’a iletildi.

45-50 MİLYAR METREKÜP TÜKETİM

Türkiye’de, yılda 45 ile 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. Bunun önemli bir bölümü boru hatları üzerinden ithal ediliyor. Bir bölümünü de son yıllarda artan miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) oluşturuyor.

EN AZ 2 MİLYAR DOLARI AŞKIN

Sektör temsilcileri, Türkiye’nin, 2019 yılı doğalgaz ortalama ithalat fiyatının 270 dolar olduğuna işaret ederek, “2020 yılı için ortalama ithalat fiyatı 200 dolar düzeyinde gerçekleşecek. Her bin metreküpte 65-70 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. 35 milyar boru gazı aldığımız varsayılırsa fiyatların düşmesiyle 2 milyar dolar, 13 milyar TL daha az ödeyeceğiz” dedi.