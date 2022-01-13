HABERTURK.COM

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) elektrik faturasında uygulanan tarifelerle ilgili açıklamada bulundu. Elder'den yapılan yazılı açıklamada kademeli elektrik tarifesi uygulamasının ev (mesken) abone grubu alçak gerilim tek zamanlı tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, endeks okuma dönemi boyunca günlük ortalama 5 kilovatsaat ile altında ve üstünde olmak üzere iki farklı kademeye bölündüğü hatırlatıldı. Günlük ortalama 5 kilovatsaat ve altındaki tarifelere maliyetler düşük olarak yansıtıldığı belirtildi

BİRLİKTE DİKKATE ALINIYOR

Açıklama şöyle devam etti: "1 Ocak 2022 tarife değişikliği sonrası sayaç okuması yapılan ve tüketim periyodu kısmen 31 Aralık 2021 ve öncesini kapsayan tüketicilerin faturalarında eski ve yeni tarifeler birlikte dikkate alınmaktadır. 2021 Aralık ayına ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandırılırken 2022 Ocak ayına ait tüketimler mevcut (cari) dönemin tarifeleriyle kademeli olarak fiyatlanmaktadır. Bu uygulama EPDK tarafından belirlenmiş usul ve metodoloji kapsamında yapılmaktadır. Faturaları hakkında detaylı bilgi ihtiyacı olan tüm müşteriler elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerinden istedikleri zaman bilgi alabilirler."

EPDK İNCELEME BAŞLATTI

Elder'in bu açıklaması dün EPDK'nın faturalara yönelik inceleme başlattığını duyurmasının ardından geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

'HİÇBİR ŞİRKET METODUN DIŞINA ÇIKAMAZ'

Mustafa Yılmaz "Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.

'FAHİŞ KÂR ELDE ETMELERİ MÜMKÜN DEĞİL'

Elder'in açıklamasında bunun yanında dağıtım şirketi gelirlerinin 5 yıllık dönemler için sabit ve TÜFE endeksli, Görevli Tedarik Şirketlerinin gelirleri ise elektrik tedarik maliyetleri üzerinden %2,38 olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı. Dolayısıyla EÜAŞ tarafından Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerine düşük fiyatlı elektrik satılması suretiyle bu şirketlerin fahiş kârlar elde etmelerinin mümkün olmadığı vurgulandı.

'OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR'

Görevli Tedarik Şirketlerin yüksek miktardaki enerjiyi serbest piyasalardan yüksek fiyatlı olarak temin ettiğini belirten Elder'in açıklaması şöyle devam etti: "Serbest piyasa fiyatları küresel piyasalardaki emtia fiyatları ve döviz kurundaki artış paralelinde son bir yılda (2021 Ocak – 2022 Ocak) %275 oranında yükselmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarifesi seviyesinin piyasa maliyetlerinin altında belirlenmesi faturaları düşürmek suretiyle tüketicileri destekleyici mahiyette iken perakende şirketlerin gelirlerine bir etkisi yoktur. Bilakis maliyet tabanlı kâr oranı olmasından dolayı perakende şirketlerinin kârlılıklarını olumsuz etkilemektedir."

YILBAŞINDA ZAM GELDİ

Yılbaşında elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda artışa gidildi. Aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlendi. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar farklı fiyatlandırılacak.

Zamma sadece yüzde 50 oranında maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten az tüketmek gerekiyor. Tüketim bu sınırın üstüne çıktıkça, hissedilen zam seviyesi de artacak.

Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh'e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWh'ın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanıyor.