Edinilen bilgiye göre,HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat, geçtiğimiz hafta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adli kontrolle serbest kaldı. Görevden alınan Polat'ın Covid-19 testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine bugün belediye dahil belde de görevden alınan Polat'la temaslı kişilerin olduğu 5 adres tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Beldede jandarma ekiplerinin gerekli uyarıları yaptığı, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekiplerinin çalışma yürüttüğü bildirildi.