Elazığ'da durağın camlarını kırdılar

Elazığ'da otobüs durağının camlarını kırdılar
Elazığ'da gece saatlerinde 3 kişi, bir otobüs durağının camlarını kırdı. Durağın camlarını tekme ve yumruklarla kıran şüpheliler kameraya yansıdı
Elazığ'da otobüs durağının camlarını kıran şüpheliler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre, Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına 3 kişi tarafından zarar verildi.
Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde 3 kişinin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdikleri görüldü.
Olayın ardından devriye gezen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.