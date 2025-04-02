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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da durağın camlarını kırdılar | Son dakika haberleri

        Elazığ'da otobüs durağının camlarını kırdılar

        Elazığ'da gece saatlerinde 3 kişi, bir otobüs durağının camlarını kırdı. Durağın camlarını tekme ve yumruklarla kıran şüpheliler kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:57
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        Elazığ'da durağın camlarını kırdılar
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        Elazığ'da otobüs durağının camlarını kıran şüpheliler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre, Elazığ merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağına 3 kişi tarafından zarar verildi.

        Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde 3 kişinin durağın camlarını tekme ve yumruklarla kırarak zarar verdikleri görüldü.

        Olayın ardından devriye gezen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

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