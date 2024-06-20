Elazığ, Adana, Balıkesir ve Çanakkale'de orman yangını
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Elazığ'ın Maden, Adana'nın Aladağ, Balıkesir'in Bigadiç ve Çanakkale'nin Ezine ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmaları sürerken, Balıkesir'de yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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ELAZIĞ
Elazığ'ın ilçesine bağlı MadenGezin köyü ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
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İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı. Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesinde büyük bir alanda etkili olan yangını hatırlattı.
Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Herhangi bir yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." dedi.
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Köylülerin de destek verdiği ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
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ADANA
Elazığ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale sürerken bir yangın haberi de Adana'nın Aladağ ilçesinden geldi.
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İlçeye bağlı Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Jandarma ekipleri ise anızı yakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
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BALIKESİR
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde biçerdöverle çalışma yapılırken yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
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Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
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Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.
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Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.
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BİR GÖZALTI
Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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