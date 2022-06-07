El Salvador Büyükelçisi'nden ATO'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği, Türkiye ile El Salvador arasındaki ticaret hacmini 5 yılda 500 milyon dolara çıkarma hedefi doğrultusunda üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını bildirdi.
El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon ve Ticaret Müsteşarı Jessica Cornejo, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti.
Büyükelçi Calderon, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin ocak ayında Türkiye'yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini hatırlatarak, ziyaretin ardından o günlerde temeli atılan konuların gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.
Ulaşım, inşaat ve havacılık sektörlerine ilişkin toplantılar yaptıklarını kaydeden Calderon, savunma sanayisi sektörünün kendileri için taşıdığı öneme işaret etti.
Calderon, ATO Başkanı Baran'a ATO ile El Salvador Ticaret Odası arasında "İyi Niyet ve İşbirliği Protokolü" imzalanması önerisinde bulundu.
'İLİŞKİLER GELİŞEN İVMEYE SAHİP'
Baran da Türkiye ve El Salvador arasındaki ilişkilerin gelişen bir ivmeye sahip olduğuna işaret ederek, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Türkiye ziyaretinde imzalanan 6 anlaşmadan birinin de ticaret ve ekonomiyle ilgili olduğunu anımsattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı ticaret hacmini kısa sürede 100 milyon dolara, 5 yıl sonrası için de 500 milyon dolara çıkarma hedefi koyduğunu hatırlatan Baran, "Bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Latin Amerika'ya yönelik açılım politikası yürüttüğünü vurgulayan Baran, Türkiye olarak, Devlet Başkanı Bukele'nin, El Salvador'u, bölgesinin lojistik merkezine dönüştürme vizyonunu desteklediklerini belirtti.
Baran, Ankara'nın savunma ve medikal sanayisinde Türkiye'nin önemli üretim merkezi olduğuna dikkati çekerek, kentin sağlık turizminde gelişmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda yurt dışına doğrudan uçuşların da gündemlerinde olduğunu bildirdi.
El Salvadorlu ve Ankaralı iş insanlarını yüz yüze veya sanal toplantılarla bir araya getirebileceklerini kaydeden Baran, "Büyükelçi'mizin El Salvador Ticaret Odası temsilcileri ile İyi Niyet ve İşbirliği Protokolü imzalama teklifini memnuniyetle kabul ederek, iki ülke arasında ticaret ve yatırım olanaklarının gelişmesi için ATO olarak üzerimize düşen her türlü göreve yapmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
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