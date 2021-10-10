HABERTURK.COM

7 Eylül'de Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, kripto paralardaki yükselişi yatırıma dönüştürüyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Twitter üzerinden yaptığı açıklamadan Bitcoin'den elde edilen kârla bir evcil hayvan hastanesi kuracaklarını duyurdu ve projenin videosunu paylaştı.

Bukele, El Salvador devletinin proje için Bitcoin satmadığını, kripto paradaki yükseliş sayesinde Bitcoin almak için oluşturdukları fondaki dolarları harcayabildiklerini ifade etti.

Bukele ayrıca attığı bir tweette ise Bitcoin'in evcil hayvanlar için iyi olduğunu ifade etti.

Bu arada El Salvador'da devletin oluşturduğu Bitcoin cüzdanı Chivo'yu yaklaşık 3 milyon kişinin kullandığı açıklandı. Bu rakam El Salvador nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sına denk geliyor. Buna karşılık ülkede banka hesabı olanların oranı yüzde 30 civardında.

Yeni kurulacak hastaneye de Chivo Pets ismi verilecek.

TOPLAM 700 BITCOIN'İ VAR

El Salvador son olarak 20 Eylül'de fiyatlarda sert düşüşler yaşanırken 150 Bitcoin aldı. Böylece devletin toplam rezervi 700 Bitcoin'e ulaştı. Bu rakam, bugün itibarıyla 39 milyon dolara tekabül ediyor.

Sert iniş çıkışları sebebiyle riskli bir varlık sayılan Bitcoin, yasal para birimi olarak kabul edilmesinden bu yana El Salvador'un yüzünü güldürdü. Dünyanın en büyük kripto parası son 1 ayda dolar bazında yüzde 21 değer kazandı. Tabii hükümet Eylül ayından önce Bitcoin toplamaya başlamıştı. Dolayısıyla kârı da daha yüksek oldu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.2 yükselerek yeniden 55.650 dolara tırmandı.