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Yeryüzünde görülen tüm iklimler değişkenlere bağlı olarak sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri olmak üzere 3 temel gruba ayrılmaktadır. Peki, sıcak kuşak iklimlerinden bir tanesi olan ekvatoral iklim yağış rejimi ve toprak tipi nedir? Ekvatoral iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

Ekvatoral İklim Nedir?

Sıcak kuşak iklimlerinden bir tanesi olan ekvatoral iklim; her iki yarım kürede Ekvator çizgisi ile 10 derece enlemler arasında kalan bölgede görülen bir iklim türüdür. Ekvatoral iklimin hâkim olduğu coğrafyalarda, güneş ışınlarının dünyaya geliş açıları çok fazla değişmediği için yıllık sıcaklık farkları oldukça azdır. Ayrıca bu iklim tipinin görüldüğü alanlar yıl boyunca yağış almasıyla da dikkat çekmektedir. Yeryüzünün en yoğun yağış alan coğrafyaları arasında yer alan bu alanlarda, bitki örtüleri de buna bağlı olarak yağmur ormanlarından meydana gelmektedir.

Ekvatoral İklim Özellikleri

Bir önceki ara başlığımızda genel hatlarıyla tanımladığımız ekvatoral iklimin kendine has olan özelikleri şu şekilde sıralanabilir:

Ekvatoral iklim tipi Ekvator çizgisinin kuzeyinde ve güneyinde bulunan 10 derece enlemlere kadar olan alanda görülmektedir. Her iki yarımkürede de ekvatoral iklim görülmektedir.

Neredeyse her mevsimin bol yağışlı olduğu bu iklimde yıllık ortalama yağış miktarları 2000 mm’nin üzerindedir.

Güneş ışınlarının yıl boyunca benzer bir açıyla yeryüzüne düşmesi sebebiyle, bu iklimin görüldüğü alanlarda sıcaklıklar yüksektir ve yıllık sıcaklık farkları oldukça azdır.

Genellikle konveksiyonel yağışların gözlemlendiğini ekvatoral iklimde, yağış grafiğine bağlı olarak akarsuların rejimleri oldukça düzenlidir.

Ekvatoral iklimin hâkim olduğu alanlarda, dünyanın akciğerleri olarak görülen gür ormanlar yer almaktadır. Geniş yapraklı ağaçlar bölgenin bitki örtüsünü meydana getirmektedir.

Ekvatoral iklimde yıllık sıcaklık ortalamaları 25 ile 30 santigrat derece arasında seyretmektedir.

İklime bağlı olarak evlerin ağaçtan ve kütükten yapıldığı ekvatoral iklimde genellikle tropikal meyveler yetişmektedir.

Ekvatoral İklim Nerelerde Görülür?

Ekvatoral iklimler her iki yarımkürede, Ekvator çizgisi ile 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında kalan bölgede görülmektedir. Asya kıtasının önemli ülkelerinden iki tanesi olan Endonezya ve Malezya ve birtakım Güney Asya adaları, Güney Amerika’da yer alan Amazon Havzası, Afrika’da bulunan Kongo Havzası ve Gine Körfezi, ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar arasında yer almaktadır.

Ekvatoral İklim Yağış Rejimi

Ekvatoral iklimin hâkim olduğu coğrafyalarda yağış rejimleri oldukça düzenlidir çünkü bu bölgeler neredeyse yılın tamamında bol yağış almaktadır. Genellikle konveksiyonel yağışların görüldüğü ve yıllık yağış miktarının 2000 mm’nin üzerine çıktığı ekvatoral iklim bölgeleri dünyanın en fazla yağış olan yerleri olarak da bilinmektedir.

Ekvatoral İklim Toprak Tipi

Ekvatoral iklimin görüldüğü alanlarda çoğunlukla laterit adı verilen toprak tipine rastlanmaktadır. Üzerinde bulunan bitki örtüsü oldukça gür olmasına rağmen aşırı yağış sebebiyle sürekli yıkanan bu topraklar, tarımsal faaliyet açısından ise verimsiz olmalarıyla dikkat çekmektedir.

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