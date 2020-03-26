Eksantrik sözcüğü nasıl yazılır, kelime anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

EKSANTRİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, eksantrik şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "ekzantrik, eksantarik, ekzanterik" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'eksantrik'tir.

EKSANTRİK KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı, 'dış merkezlik, ayrıksı' anlamlarına gelen eksantrik; Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.