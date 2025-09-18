Ekranlı akıllı gözlük ve bileklikle temassız kontrol dönemi

Teknoloji devi Meta, yıllık geliştirici konferansı Meta Connect 2025’te Ray-Ban markalı yeni akıllı gözlüğü Meta Ray-Ban Display’i duyurdu. CEO Mark Zuckerberg’in sahnede tanıttığı cihaz, sağ lenste bulunan ekranıyla uygulamalar, bildirimler ve navigasyon gibi işlevler sunuyor. El hareketlerini algılayan Meta Neural Band bilekliğiyle kontrol edilen gözlük, 30 Eylül’den itibaren 799 dolar fiyatla satışa çıkacak. Meta, bu ürünle akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı ve kendi donanım ekosistemini büyütmeyi hedefliyor. Gözlük, geleneksel akıllı telefon görevlerini üstlenebilecek donanımıyla dikkat çekerken, kontrol mekanizması olarak tanıtılan Meta Neural Band bilekliğiyle teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

META’DA EKRAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Meta Ray-Ban Display, sağ lensine entegre edilmiş ekranıyla kullanıcılara uygulama bildirimleri, yönlendirmeler ve canlı çeviri gibi özellikler sunuyor. Instagram, WhatsApp ve Facebook gibi Meta uygulamaları doğrudan gözlük ekranında görüntülenebiliyor. Gözlük ayrıca dahili yapay zekâ asistanı, kamera, mikrofon ve hoparlörle donatılmış durumda. Bulut bağlantısı sayesinde internete ve sosyal medya platformlarına erişim sağlanabiliyor.

KONTROLÜ BİLEKLİK SAĞLIYOR Meta Neural Band adlı bileklik, ekranı olmayan sade bir tasarıma sahip. Ancak içindeki elektromiyografi (EMG) teknolojisi sayesinde, beynin el hareketlerine gönderdiği sinyalleri algılayarak uygulamalarda gezinmeyi mümkün kılıyor. 18 saatlik pil ömrü ve suya dayanıklılığıyla günlük kullanım için uygun olan bileklik, Meta’nın kullanıcı arayüzü anlayışında radikal bir değişimi temsil ediyor. ORION’DAN GERİDE AMA SATIŞA HAZIR Meta’nın geçen yıl tanıttığı Orion prototipine kıyasla Meta Ray-Ban Display daha sade bir yapıya sahip. Orion’da artırılmış gerçeklik lensleri ve göz takibi gibi ileri teknolojiler bulunurken, yeni gözlük daha temel bir ekran sunuyor. Ancak Meta, bu ürünü 30 Eylül itibarıyla 799 dolardan satışa sunarak pazara ilk giren olmanın avantajını kullanmak istiyor. REKLAM REKABET KIZIŞIYOR Meta’nın bu hamlesi, akıllı gözlük pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Google ve Apple’ın da kendi akıllı gözlüklerini geliştirdiği biliniyor. Bu şirketlerin ürünleri, kendi işletim sistemleriyle entegre çalışarak Meta’ya karşı önemli bir avantaj sağlayabilir. Meta ise kendi donanımıyla kullanıcıya ulaşma konusunda kararlı.

BENZER MODELLER VE RAKİPLERİ ▶ XREAL Air 2 Pro: XREAL (eski adıyla Nreal), artırılmış gerçeklik odaklı gözlükleriyle tanınıyor. Air 2 Pro modeli, tam renkli ekranı sayesinde video izleme, oyun oynama ve sanal ekran kullanımı gibi özellikler sunuyor. Spor odaklı olmasa da hafifliği ve ergonomik yapısıyla hareketli kullanım için uygun. HDMI bağlantısıyla telefon, tablet ve oyun konsollarına bağlanabiliyor. ▶ Solos AirGo 3: Solos, özellikle bisikletçiler ve koşucular için geliştirdiği AirGo serisiyle dikkat çekiyor. AirGo 3 modeli, sesli navigasyon, canlı performans verileri ve çağrı yanıtlama gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Gözlük camı üzerinden ekran yansıtma yerine sesli asistan ve dokunmatik saplarla kontrol sağlanıyor. ANT+ ve Bluetooth sensörlerle uyumlu. ▶ Engo 2 Sport HUD Glasses: Fransız markası Engo’nun sporcu odaklı gözlüğü, Heads-Up Display (HUD) teknolojisiyle gerçek zamanlı hız, nabız ve mesafe verilerini doğrudan cam üzerine yansıtıyor. Özellikle triatlon ve uzun mesafe bisikletçiler için tasarlanmış. Garmin ve Wahoo cihazlarıyla entegre çalışabiliyor. ▶ Huawei Eyewear 2: Huawei’nin akıllı gözlüğü ekran içermiyor ancak sesli asistan, müzik dinleme ve çağrı yanıtlama gibi özelliklerle donatılmış. Spor odaklı değil ama günlük kullanımda eller serbest iletişim için tercih ediliyor. Titanyum çerçeve ve IPX4 suya dayanıklılık sunuyor.