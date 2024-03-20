Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Ekin Uzunlar'dan 'Yalanı Yok'

        Ekin Uzunlar'dan 'Yalanı Yok'

        Ekin Uzunlar, 'Yalanı Yok' adlı Retro-Karadeniz tarzdaki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısında

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Hüznün Gemileri', 'Son Bir Kez', 'Geliyorum Yar' gibi milyonların diline pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra, Mustafa Ceceli gibi ünlü şarkıcılarla yaptığı düet çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Ekin Uzunlar, 'Yalanı Yok' isimli yeni şarkısını yayınladı.
          Kariyerinde bir ilke imza atarak retro müzikli Karadeniz müziğini birleştiren Uzunlar’ın yeni şarkısına çektiği performans klibinin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi.

        • 2

          Sözü ve müziği Mustafa Kalem'e, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu'ya ait olan şarkı Retro öğelerin yanı sıra felsefi sözleriyle de dikkat çekti.
          Ekin Uzunlar şarkıda kemençe performansıyla yine müzikal seviyesini ortaya koydu. İlk kez Retro-Karadeniz bir tarzda şarkıya imza atan Ekin Uzunlar, şarkıya ve klibe gelen tepkilerden memnun olduğunu söyledi

        • 3

          EKİN UZUNLAR İKİ SAAT SUYUN İÇİNDE KALDI

          Emrah Özbilen Yönetmenliğinde çekilen performans klibinde bir çok mekân kullanılırken, bu mekânlar şarkının ruhuna uygun hale getirildi. Küçükçekmece'de bir kültür merkezinin yanı sıra birçok mekânda çekimleri gerçekleştirilen klipte Ekin Uzunlar, su altı sahneleri için kıyafetleriyle havuza girdi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Habertürk Anasayfa