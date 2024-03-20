Ekin Uzunlar'dan 'Yalanı Yok'
Ekin Uzunlar, 'Yalanı Yok' adlı Retro-Karadeniz tarzdaki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısında
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'Hüznün Gemileri', 'Son Bir Kez', 'Geliyorum Yar' gibi milyonların diline pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra, Mustafa Ceceli gibi ünlü şarkıcılarla yaptığı düet çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazanan Ekin Uzunlar, 'Yalanı Yok' isimli yeni şarkısını yayınladı.
Kariyerinde bir ilke imza atarak retro müzikli Karadeniz müziğini birleştiren Uzunlar’ın yeni şarkısına çektiği performans klibinin yönetmenliğini Emrah Özbilen üstlendi.
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Sözü ve müziği Mustafa Kalem'e, düzenlemesi Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu'ya ait olan şarkı Retro öğelerin yanı sıra felsefi sözleriyle de dikkat çekti.
Ekin Uzunlar şarkıda kemençe performansıyla yine müzikal seviyesini ortaya koydu. İlk kez Retro-Karadeniz bir tarzda şarkıya imza atan Ekin Uzunlar, şarkıya ve klibe gelen tepkilerden memnun olduğunu söyledi
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EKİN UZUNLAR İKİ SAAT SUYUN İÇİNDE KALDI
Emrah Özbilen Yönetmenliğinde çekilen performans klibinde bir çok mekân kullanılırken, bu mekânlar şarkının ruhuna uygun hale getirildi. Küçükçekmece'de bir kültür merkezinin yanı sıra birçok mekânda çekimleri gerçekleştirilen klipte Ekin Uzunlar, su altı sahneleri için kıyafetleriyle havuza girdi.
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