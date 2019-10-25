Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerliğini bitirerek İstanbul'a geri döndü.

Muhabirlerin “Askerlik nasıl geçti?” sorusuna ünlü oyuncunun verdiği cevap ise tepki çekti.

Daymaz, "Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.

Ekin Mert Daymaz'ın bu sözleri oldukça tepki çekti.

Oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: