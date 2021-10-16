Opel, ticari araç ürün ailesinde de Ekim ayına özel faiz oranları sunuluyor. Bu kapsamda, Combo Life’ın manuel vitesli Edition donanımına 75 bin TL için 12 ay vade ve 0 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor. Combo Life, 217 bin 400 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuluyor. Combo Cargo’da ise 75 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.