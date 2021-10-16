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Ekim ayında faizleri sıfırladılar - haberler

Otomobil markalarından Ekim'e özel sıfır faiz kampanyası

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomotiv pazarı yüzde 13 oranında artarak 558 bin 145 adet seviyesine yükselirken, toplam pazar Eylül ayında ise yüzde 37 oranında azalarak 57 bin 141 adede geriledi. Satışlarını artırmak ve pazar payını yükseltmek isteyen markalar ise birbiri ardına Ekim ayına özel kampanyalarını açıklamaya başladı. Çeşitli indirimlerin yer aldığı kampanyalarda, sıfır faizli ödeme seçenekleri ise dikkat çekiyor. Otomobil markalarının Ekim ayına özel hazırladıkları kampanyaların detayları haberimizde...

16.10.2021 - 11:42 | Güncelleme: OTOMOBİL
HABERTURK.COM

  • CITROEN

    Fransız üretici Citroën, Ekim ayı kapsamında kapsamında C5 Aircross SUV model ailesini 90 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0.99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuyor. 

  • C3’ün seçili modelleri ise 60 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi kullanılarak 181 bin 800 TL’lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor. 

  • C3 Aircross SUV model ailesine sahip olmak isteyenlere özel olarak da 55 bin TL için 12 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sunulurken, modelin başlangıç fiyatı 248 bin TL olarak açıklanıyor. 

  • Markanın kompakt modeli C4 de, 249 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. 

  • Berlingo Kombi modeli için ise 40 bin TL için 12 aya varan vade ve 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

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