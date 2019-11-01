01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayı üretici-market fiyatlarını değerlendirdi.
Ekim ayında markette 15, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 16, üreticide 10 üründe ise fiyat düşüşü görüldüğünü belirten Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün, markette ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kabak, üreticide kuru incir olduğunu ifade etti.
Markette ekim ayında kuru fasulye, kuru kayısı, Antep fıstığı, zeytinyağı, dana eti, kuzu eti ve ayçiçeği yağı fiyatında bir değişim olmadığını, markette fiyat düşüşünün en fazla yüzde 22,42 ile kabakta görüldüğünü bildiren Bayraktar, "Kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 12,21 ile patlıcan, yüzde 11,43 ile havuç, yüzde 10,92 ile patates, yüzde 10,68 ile kuru soğan izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 16,14 ile salatalıkta yaşandı. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 11,85 ile maydanoz, yüzde 10,63 ile domates, yüzde 10,16 ile kırmızı mercimek takip etti" dedi.
`ÜRETİCİDE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SALATALIKTA GÖRÜLDÜ'
Üreticide ekim ayında maydanoz, kuru soğan, mandalina, kuru fasulye, nohut, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, Antep fıstığı, zeytinyağı ve süt fiyatında bir değişim görülmezken, yüzde 27,78 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün kuru incir olduğunu belirten Bayraktar, "Kuru incirdeki fiyat düşüşünü, yüzde 22,81 ile patates, yüzde 20 ile havuç, yüzde 14,77 ile patlıcan, yüzde 14,29 ile kabak, yüzde 14,11 ile elma izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 36,82 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 34,17 ile yeşil fasulye, yüzde 32,65 ile domates, yüzde 10,99 ile limon takip etti" dedi.
'FİYAT FARKI MANDALİNADA YAŞANDI'
Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 360,35 ile mandalinada yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının kuru incirde yüzde 353,59, kuru kayısıda yüzde 307,25, havuçta yüzde 268,17, patlıcanda yüzde 264,44, nohutta yüzde 257,32 olduğunu belirtti. Mandalinanın 4,6 kat, kuru incirin 4,5 kat, kuru kayısının 4,1 kat, havucun 3,7 kat, patlıcan ve nohudun 3,6 kat fazla paraya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Üreticide 80 kuruş olan mandalina markette 3 lira 68 kuruşa, 13 lira olan kuru incir 58 lira 97 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 73 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 2 lira 95 kuruşa, 94 kuruş olan patlıcan 3 lira 42 kuruşa, 2 lira 80 kuruş olan nohut 10 lira 1 kuruşa satılmaktadır."
Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının görüldüğü salatalık, yeşil fasulye, domates ve sivri biberde açıkta yetiştiriciliğin sonuna gelinmesi, seralarda ise, ürünün yeni hasat edilmeye başlamasının etkili olduğunu kaydetti. Limonda mayer cinsi limonun kesiminin tamamlanmasıyla birlikte fiyatta artış görüldüğünü kaydeden Bayraktar, "Fındıkta kalitedeki artışın yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) alım politikası fiyata olumlu yansıdı. Yeşil mercimek ve kırmızı mercimekte üreticinin tohumluk ayırması fiyatı artırdı" dedi.
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