Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrulan TIR'ın dorsesine, karşı yönden gelen hafif ticari aracın çarptığı kazada 1'i çocuk, 3 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Jandarma ekipleri, TIR şoförü 23 yaşındaki Doğukan Örnek'i gözaltına aldı
Bursa'da kaza, saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi Yolu'nda meydana geldi.
Orhangazi yönüne giden Doğukan Örnek (23) idaresindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
TIR'IN SAVRULAN DORSESİNE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı hafif ticari araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı.
1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Osman Kaya, Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya'nın (5) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Gülseren Akyüz (26) ve H.K. (4) ise İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine kaldırıldı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri, TIR şoförü Doğukan Örnek'i gözaltına aldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cenazeler araçtan çıkarılıp morga kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.