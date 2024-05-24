Bursa'da kaza, saat 09.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi Yolu'nda meydana geldi.

Orhangazi yönüne giden Doğukan Örnek (23) idaresindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

DHA'da yer alan habere göre bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı hafif ticari araç, TIR'ın savrulan dorsesine çarptı.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Osman Kaya, Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya'nın (5) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Sebiha Coşkun (43), Muhlis Coşkun (39), Gülseren Akyüz (26) ve H.K. (4) ise İznik ve Orhangazi devlet hastanelerine kaldırıldı.