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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı - Son dakika haberler

        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı

        Kadın cinayetlerine bir kan donduran olay daha eklendi. Erzurum'da 71 yaşındaki Halil Ciğerli, karısı 73 yaşındaki Hangül Ciğerli'yi gece uyuduğu sırada tabancayla vurup öldürdü. Suçunu itiraf eden zanlı polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:25
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        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
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        Erzurum'da Halil Ciğerli (71), gece tartıştığı eşi Hangül Ciğerli'yi (73) sabah uyurken yatağında tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu.

        DHA'nın haberine göre prostat kanseri olan Halil Ciğerli ile eşinin 'şiddetli geçimsizlik' yaşadığı öne sürüldü.

        Olay, sabah saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu iddia edilen 3 çocuk sahibi Hangül ve Halil Ciğerli çifti, yalnız yaşadıkları evde gece tartıştıktan sonra uyudu.

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        SUÇUNU İTİRAF ETTİ TESLİM OLDU

        Sabah Halil Ciğerli, evdeki tabancayı alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Eşinin başına 2 el ateş edip öldüren Ciğerli, bir süre bekleyip, dışarı çıktı. Ciğerli, cep telefonuyla polisi arayıp eşini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi.

        Adrese gelen polis ekiplerine, evini gösterip teslim olan Ciğerli, gözaltına alındı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, Hangül Ciğerli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri incelemesinin ardından Hangül Ciğerli'nin cenazesi, morga kaldırıldı. Olayı duyup gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.

        Prostat kanseri olan Halil Ciğerli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        #son dakika
        #Halil Ciğerli
        #Hangül Ciğerli
        #Erzurum
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