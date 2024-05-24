Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı! - Güncel haberler

Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı! - Güncel haberler

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Son yıllarda artan ölümlü bisiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre geçtiğimiz günlerde bisiklet kazalarına tepki göstermek için yüzlerce bisikletliyle birlikte ‘Sessiz Sürüş’ gerçekleştiren Halit Kırelli de kazada can verdi.

OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI Kaza Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bisikletiyle seyir halinde olan Kırelli’ye, aynı yönde aşırı hızla geldiği iddia edilen otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kırelli, havada takla atarak yol kenarındaki başka bir aracın arka tamponuna savruldu. REKLAM

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Kırelli için çevredekiler sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırelli’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİSİKLET CAMİASI YASTA Kentte bisiklet camiası tarafından çok sevilen “İhtiyar” lakaplı 63 yaşındaki Halit Kırelli’nin ölümünün ardından Mersin Bisiklet Derneği başta olmak üzere birçok bisiklet derneği ile bisikletsever, yaşanan kazalara bir kez daha tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında bulunan çok sayıda kişi, trafikte bisikletlilere dikkatli olunması konusunda farkındalık çağrısında bulunarak üzüntülerini dile getirdi.