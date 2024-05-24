Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattında düğüm çözülüyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattında düğüm çözülüyor!

        Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. Kritik önem taşıyan mücadelelerin ardından Süper Lig şampiyonu ve küme düşen son iki takım netleşecek. İşte Süper Lig'de kader haftası öncesi son detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 38 ve son haftasında şampiyon ve ligden düşecek son iki takım belli olacak.

        • 2

          Son haftaya, takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren Galatasaray'a, şampiyonluk için TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında alacağı 1 puan yeterli olacak.

        • 3

          Sarı-kırmızılı takımın mağlubiyeti halinde ise Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

        • 4

          DÖRDÜNCÜ SIRA İÇİN İKİ ADAY

          Trendyol Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor ise son haftada sahasında ligde kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

        • 5

          Ligde dördüncü sıra için ise iki aday bulunuyor. 58 puandaki RAMS Başakşehir ve 56 puandaki Beşiktaş, son haftada 4.'lük mücadelesi verecek. RAMS Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Beşiktaş ise Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

        • 6

          DÜŞME HATTINDA ZORLU MAÇLAR

          Süper Lig'de son haftada küme düşme hattında kritik maçlar oynanacak.

        • 7

          Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmaların ardından İstanbulspor'un ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci ekip VavaCars Fatih Karagümrük olmuştu.

        • 8

          Ligden düşecek son iki takım için adaylar ise Siltaş Yapı Pendikspor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK.

        • 9

          Süper Lig'de 37 puanı bulunan Pendikspor'un son hafta öncesinde resmen düşmese de ligde kalma ihtimali çok azaldı.

        • 10

          İstanbul temsilcisinin ligde kalabilmesi için MKE Ankaragücü ile ligi aynı puanda tamamlaması ve genel averajda rakibini geride bırakması gerekiyor. Ancak son hafta öncesinde MKE Ankaragücü'nün -4, Pendikspor'un ise -30 averajı bulunuyor.

        • 11

          Siltaş Yapı Pendikspor 37, Atakaş Hatayspor 38, MKE Ankaragücü 40, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK'nın ise 41'er puanla son haftaya giriyor.

        • 12

          Düşme hattındaki ekiplerden Pendikspor, Gaziantep FK'yı, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u, TÜMOSAN Konyaspor da Galatasaray'ı konuk edecek. MKE Ankaragücü ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

        • 13

          Süper Lig'de 38. ve son haftanın programı şöyle:

          Bugün:

          20.00 Corendon Alanyaspor-Bitexen Antalyaspor (Alanya Oba)

          Yarın:

          16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

          19.00 EMS Yapı Sivasspor-Mondihome Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)

          26 Mayıs Pazar:

          19.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

          19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

          19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Gaziantep FK (Pendik)

          19.00 Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

          19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

          19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Papara Park)

          19.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Kopya sitelerle servet elde ettiler
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında inanılmaz sözler!
        Ek ders yolsuzluğu iddiasında inanılmaz sözler!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        "Kendini affettirdi"
        "Kendini affettirdi"
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        16 yaşında çocuk vahşeti anlattı! "Annem yanarken gülüyordu!"
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi!
        Harvard yönetimini protesto!
        Harvard yönetimini protesto!
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı
        Habertürk Anasayfa