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        Haberler Magazin Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz polemiği kupa maçına taşındı - Magazin haberleri

        Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz polemiği kupa maçına taşındı

        Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz arasındaki polemik, Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçına taşındı. Demirkubuz'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun girişinde görenler, Nuri Bilge Ceylan'ın aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:08
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        Polemik kupa maçına taşındı
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        Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında geçtiğimiz aylarda başlayan polemik, bir süre devam ettikten sonra durulmuştu. O polemikte; iki ünlü yönetmen, geçmişte yaşadıkları üzerine hesaplaştı, bilenmeyenler, yıllar sonra ortaya çıktı.

        O polemik sırasında sosyal medyada bulunulan paylaşımlar, şunu da gösterdi; her iki ünlü yönetmenin de fanatik taraftarları varmış...

        Zeki Demirkubuz

        Öyle olduğu, Beşiktaş ile Trabzonspor Türkiye Kupası maçında bir kez daha gözler önüne serildi. Beşiktaş'ın Trabzonspor'un 3 - 2 yendiği maçı tribünden seyredenler arasında Beşiktaş taraftarı Zeki Demirkubuz da vardı.

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        Nuri Bilge Ceylan

        Zeki Demirkubuz'u maçtan önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun girişinde görenler, Nuri Bilge Ceylan'ın aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı. Demirkubuz, o tezahüratlara; gülerek “Yapmayın oğlum…” şeklinde karşılık verdi. Demirkubuz, Beşiktaş'ın son dakikada attığı golle kupayı kazanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

        X savaşları başladı
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        #Nuri Bilge Ceylan

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