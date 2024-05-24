Nuri Bilge Ceylan - Zeki Demirkubuz polemiği kupa maçına taşındı

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Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında geçtiğimiz aylarda başlayan polemik, bir süre devam ettikten sonra durulmuştu. O polemikte; iki ünlü yönetmen, geçmişte yaşadıkları üzerine hesaplaştı, bilenmeyenler, yıllar sonra ortaya çıktı.

O polemik sırasında sosyal medyada bulunulan paylaşımlar, şunu da gösterdi; her iki ünlü yönetmenin de fanatik taraftarları varmış...

Zeki Demirkubuz Öyle olduğu, Beşiktaş ile Trabzonspor Türkiye Kupası maçında bir kez daha gözler önüne serildi. Beşiktaş'ın Trabzonspor'un 3 - 2 yendiği maçı tribünden seyredenler arasında Beşiktaş taraftarı Zeki Demirkubuz da vardı. REKLAM

Nuri Bilge Ceylan Zeki Demirkubuz'u maçtan önce Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun girişinde görenler, Nuri Bilge Ceylan'ın aleyhinde küfürlü tezahürat yaptı. Demirkubuz, o tezahüratlara; gülerek “Yapmayın oğlum…” şeklinde karşılık verdi. Demirkubuz, Beşiktaş'ın son dakikada attığı golle kupayı kazanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

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