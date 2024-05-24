Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı
77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gerçekleşti. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine dünyaca ünlü pek çok isim katıldı
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AIDS hastalığı ile ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 2024 Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Bağış gecesine gösteri dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. İşte geceden kameralara yansıyanlar...
Natasha Poly
- 2
Hande Erçel ve Hakan Sabancı
- 3
Demi Moore
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- 4
Coco Rocha
- 5
Bella Thorne
- 6
Tatiana Korsakova
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- 7
Diane Kruger
- 8
Elsa Hosk
- 9
Winnie Harlow
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- 10
Isabeli Fontana
- 11
Hana Cross
- 12
Hana Cross
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- 13
Heidi Klum ve kızı Leni
- 14
Leni Klum
- 15
Karolina Kurkova
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- 16
Cher
- 17
Barbara Palvin
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