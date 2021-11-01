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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi'nde ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Muş, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi. Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, "2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." diye konuştu.

İHRACATTA TARİHİ AYLIK REKOR

2021 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 20,17 artarak 20 milyar 807 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı, İthalat, yüzde 12.97 artarak 22 milyar 270 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 16.33 artarak 43 milyar 77 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,4 oldu. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 93,3 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak ayında ihracat; 15 milyar 20 milyon dolar, Şubat 15 milyar 953 milyon dolar, Mart ayında ise 18 milyar 959 milyon dolar, Nisan ayında 18 milyar 760 milyon dolar, Mayıs ayında 16 milyar 466 milyon dolar, Haziran ayında 19 milyar 746 milyon dolar, Temmuz ayında 16 milyar 372 milyon dolar, Ağustos ayında 18 milyar 895 milyon dolar, Eylül ayında 20 milyar 780 milyon dolar ve Ekim ayında ise 20 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşerek, tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştı. İlk 10 ayda ihracat yüzde 33,93 artışla 181 milyar 758 milyon dolar oldu. Enerji hariç olarak bakıldığında, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 118,8 seviyesine yükseldi. Ocak-Ekim döneminde ise bu oran % 98,0 seviyesinde gerçekleşti. Diğer taraftan, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında, Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 93,3 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde ise bu oran %85,2 seviyesinde.

SON 12 AYLIK DÖNEMDE İHRACAT

İhracat bir önceki döneme göre yüzde 28,89 oranında artarak 215 milyar 684 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20,92 oranında artarak 259 milyar 101 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre % 24,42 oranında artarak 474 milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise bir önceki döneme göre 5,1 puanlık artış ile % 83,2 oldu

EN FAZLA İHRACAT ARA MALLAR GRUBUNDA

2021 yılı Ekim ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat “Ham madde (Ara mallar)” (10 milyar 478 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla “Tüketim malları” (7 milyar 920 milyon dolar) ve “Yatırım (Sermaye) malları” (2 milyar 259 milyon dolar) grupları takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN FASIL MOTORLU KARA TAŞITLARI

Ekim ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları” faslını (2 milyar 317 milyon dolar), “Demir ve çelik” (1 milyar 816 milyon dolar) ve “Kazanlar, makinalar” (1 milyar 696 milyon dolar) ihracatı takip etti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 692 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (1 milyar 306 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 235 milyon dolar) izledi