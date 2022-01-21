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Ek zam Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete ile yasalaştı! 2022 Emekli ve memur ek zam ne zaman yatacak? Memur ve emekli ek zammı hesaplara yattı mı?

Ek zam Meclis'ten geçti ve yasalaştı! 2022 Emekli ve memur ek zam hesaplara ne zaman yatacak?

Memur ve emeklilerin gözü kulağı ek zam ne zaman yatacak konusuyla ilgili son dakika haberlerine çevrildi. Memur ve emeklinin zam oranının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ve memur ek zammı müjdesi gelmişti. İlgili ödemelerin henüz yapılmaması nedeniyle ek zam ne zaman hesaplara yatacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, ek zam Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. İşte, 2022 ek zam hakkında son gelişmeler

21.01.2022 - 17:55 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Ek zam ile ilgili son dakika haberleri memurlar ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek zam müjdesi geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre, memur ve emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı ve yasalaştı. Bu noktada, ek zam ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli ve memur ek zam ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu? İşte, emekli ve memur ek zammı hakkında son bilgiler...

  • EK ZAM TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

    TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

  • EK ZAM RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

    Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile emeklilere en düşük aylık ödemesi de 2 bin 500 liraya yükseltildi, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam yansıtıldı.

  • EK ZAM NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek zam, 1 Ocak 2022 itibarı ile geçerli olacağı için bir kayıp olmayacak.

    İlave artış nedeniyle oluşacak fark, düzenlemenin yasalaşmasının ardından ödenecek.

  • Ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa Ocak ayı içerisinde belirlenecek günlerde mi hesaplara yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.

    Takvim netleştiğinde en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

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