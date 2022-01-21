Ek zam ile ilgili son dakika haberleri memurlar ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ek zam müjdesi geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Edinilen son dakika bilgisine göre, memur ve emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı ve yasalaştı. Bu noktada, ek zam ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli ve memur ek zam ne zaman yatacak, tarihi belli oldu mu? İşte, emekli ve memur ek zammı hakkında son bilgiler...