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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç sahipleri dikkat! Ek MTV ödemesinin ilk taksitinde son gün: Ödemeyenler bunları yapamayacak... - Otomobil Haberleri

        Ek MTV'nin ilk taksitinde son gün

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, tüm araçları kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kararında son güne girildi. Temmuz ayında alınan karar kapsamında, ek MTV'de ilk taksitin son ödemesi bugün sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 07:15 Güncelleme: 06.09.2023 - 07:15
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        Ek MTV'de son gün!
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        Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti.

        Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

        Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

        ARAÇ SATIŞI VE MUAYENESİ YAPILAMIYOR

        Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

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        Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte ödenebiliyor. EK MTV'de ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.

        Öte yandan, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

        Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Yiğitcan Yıldız
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