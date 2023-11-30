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        Haberler Ekonomi Otomobil Ek MTV'de ikinci taksit için son gün - Otomobil Haberleri

        Ek MTV'de ikinci taksit için son gün

        Tüm araçları kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) son güne girildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Temmuz ayında aldığı karar kapsamında, ek MTV'de ikinci taksitin son ödemesi bugün sona eriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 10:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:22
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        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
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        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla

        kararlaştırılan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için bugün son gün.

        Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemelerini 6 Eylül'e ertelemişti. Fakat, ikinci taksit ödemelerinden herhangi bir erteleme bulunmuyor.

        Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.

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        ARAÇ SATIŞI VE MUAYENESİ YAPILAMIYOR

        Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

        Tahakkuk eden ek MTV'nin 2 eşit taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştı.

        Öte yandan, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

        Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

        Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3.5 gecikme faizi ödeyecek.

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