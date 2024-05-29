Galatasaray'ın çehresi yeni sezonda değişecek
Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray hız kesmiyor! Uzun süredir yeni sezon kadrosunu kurmak için çalışmalar yürüten sarı-kırmızılıların yol haritası da netleşiyor
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Süper Lig'de 24. kez zafere ulaşan Galatasaray'da kutlamalar devam ederken kadro çalışması için de gaza basıldı. İlk 11'ini büyük ölçüde korumayı hedefleyen Galatasaray, kadroda düşünmediği yabancı oyuncularla da yollarını ayıracak.
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Herhangi bir ikinci kararın alınmaması durumunda 14'ten 12'ye inecek yabancı sınırına göre hareket etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, kiralık ve sözleşmesi bitecek olan Serge Aurier, Tanguy Ndombele'ye veda edecek.
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Galatasaray, Aurier'i devre arasında kadrosuna katmasına rağmen talihsiz bir süreç yaşadı. Fildişi Sahili'yle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan 31 yaşındaki oyuncu sakatlandı ve ligde sadece 4 maçta süre alabildi.
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Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ise sarı-kırmızılı kulüpte en büyük hayal kırıklığı oldu.
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Süper Lig'de 456 dakika toplamda ise 664 dakika forma giyebilen 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Ndombele, Tottenham'a geri dönecek.
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CARLOS VINICIUS DA KULÜBÜNE DÖNECEK
Galatasaray'a devrede katılan Carlos Vinicius da Fulham'a geri dönecek.
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Devre arasında Fulham'dan kiralanan Brezilyalı futbolcu 10 maçta sadece 129 dakika süre bulabilirken beklenen performansı da sergileyemedi.
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ZAHA'NIN GÖNLÜ İNGİLTERE'DEN YANA
Bu futbolcuların yanı sıra bonservisi Galatasaray'da bulunan Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla da yolların ayrılması planlanıyor.
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Türkiye'ye ve Galatasaray'a adapte olmakta zorlanan Zaha, İngiltere'ye dönmek istiyor.
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West Ham United'ın tecrübeli yıldızı renklerine bağlamak istediği öğrenilirken oyuncunun yıllık ücreti bu transferin önünde ufak bir engel oluşturuyor.
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OLIVEIRA'NIN MAAŞI TRANSFERİ ZORA SOKUYOR
Okan Buruk ile tartışan ve bir süredir maç kadrolarına alınmayan Sergio Oliveira'ya da kulüp bulması söylenecek.
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Galatasaray ile iki sezon daha sözleşmesi bulunan ve 2,75 milyon Euro maaşı olan Portekizliyle ilgilenen kulüpler bulunsa da yıllık ücreti bu transferlerin ihtimalini düşürüyor.
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CICALDAU VE ROSS DA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Galatasaray'ın Konyaspor ile NEC Nijmegen'e kiraladığı futbolcuları Alexandru Cicaldau ve Mathias Ross da gelecek planları arasında bulunmuyor.
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Sarı-kırmızılılar her iki oyuncuyla da yollarını ayırmayı düşünüyor.
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YUSUF, İSVİÇRE'DE DE OLMADI
Türk olmasına rağmen pasaportu bulunmayan Yusuf Demir de gelecek sezon kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri.
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Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olsa da kontenjana takılan ve az süre bulabilen Yusuf, ülkesi İsviçre'de de beklentilerin altında kaldı.
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Sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu 13 maçta forma giyebildi ve sadece 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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Kötü bir sezon geçiren Basel, Yusuf Demir'in bonservisini almadı.
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Sarı-kırmızılıların genç futbolcuyu bir sezon daha kiralaması bekleniyor.