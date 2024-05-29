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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Erden Timur yol ayrımında! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Erden Timur yol ayrımında!

        Süper Lig'de üst üste iki şampiyonluk elde eden Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını bugün aldı. Üçüncü kez başkan seçilen Dursun Özbek, yönetim kurulundaki görev dağılımını yarın yapacak. Geleceği merak konusu olan Erden Timur ise yol ayrımında

        Giriş: 29.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:47
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        Erden Timur yol ayrımında!
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        Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray'da üçüncü Dursun Özbek dönemi de başlıyor.

        Cumartesi günü gerçekleşen seçimde rekor oy alan Dursun Özbek ve yönetim kurulu mazbatalarını bugün aldı.

        Sarı-kırmızılıların yeni yönetimi yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek.

        Başkan Dursun Aydın Özbek Galatasaray'daki görev dağılımını da yarın yönetim kurulu üyelerine tebliğ edecek.

        ERDEN TİMUR YOL AYRIMINDA

        Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim olan Erden Timur ise yol ayrımında...

        Florya Projesi konusunda Başkan Özbek ile aralarında fikir ayrılığı bulunduğunu belirten Timur, Sportif AŞ'deki görevinden istifa etmeyi düşünüyor.

        Galatasaray'da yönetimin ise herhangi bir yol ayrılığına gidilmemesi için Erden Timur'la bir araya gelineceği ve Timur'u ayrılık kararından vazgeçirmek için görüşüleceği öğrenildi.

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