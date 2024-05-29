Aziz Yıldırım: "3 yıllık hocam Mourinho"

"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe barışık olarak ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz"