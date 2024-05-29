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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: "3 yıllık hocam Mourinho" - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: "3 yıllık hocam Mourinho"

        Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Jose Mourinho konusunda anlaşmanın tamam olduğunu ifade etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.05.2024 - 20:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:18
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        • 1

          Seçim kampanyası kapsamanında üyelerle buluşmayı sürdüren Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım şu açıklamaları yaptı: Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok Mourinho'yla ben Önder Bey'le 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık.

        • 2

          "Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışılıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim. (Aykut Kocaman'ı gelir mi sorusuna) Mourinho 2 sene için geliyor. 2 sene sonra uzatırız. Bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur.

        • 3

          "Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil dünyanın takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir. Hepimiz bu çatı altında kardeşçe barışık olarak ayrışma yapmadan yaşarız. Hepimiz Fenerbahçe başarısı için mücadele ederiz"

        • 4

          "Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek."

        • 5

          "Ali Koç diyor ki; 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok'. Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!"

        • 6

          "Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah."

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