Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Fatih Sultan Mehmet sergisi açıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
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Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı.
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Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
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