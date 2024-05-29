Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe! - Son dakika haberi

        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!

        İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerine göre maktulün en son şüpheli B.D.'nin evine doğru yürüdüğü ortaya çıktı. Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklandı

        Giriş: 29.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih ile ilgili soruştumada gözaltına alınan B.D. adlı şüpheli adliyeye sevk edildi.

        • 2

          Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli B.D., olayla ilgisinin olmadığını iddia ederek “İşe giderken yolda beyaz kova gördüm onun içindekilerini çöpe attım. Sonrada kovayı yeşillik alana attım. Olayla bir ilgim yok” dedi.

        • 3

          Beyaz kovanın boşaltıldığı çöp konteynerinde cesedin baş kısmının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Beyaz kova kriminal incelemeye gönderilirken, şüpheli B.D.’nin evinde de kan izleri arandı.

        • 4

          OLAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

          Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Nihat Salih’in şüpheli B.D. ile iyi arkadaş olduklarını tespit etti. Nihat Salih’in öldürülmeden önce sık sık B.D. ile konuştuğu hatta zaman zaman onun evinde kaldığı tespit edildi.

        • 5

          KAMERADA EN SON ŞÜPHELİNİN EVİNE DOĞRU GİTMİŞ

          Olayla ilgili elde edilen güvenlik kamera görüntülerine göre, Salih’in en son gece 01.30 sıralarında evine geldiği görüldü. Evde kısa bir süre kalan Salih, dışarı çıktıktan sonra B.D.’nni evine doğru yürürken görüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürdüğünü B.D’nin yakın çevresinin de bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığını belirtti.

        • 6

          TUTUKLANDI

          Gözaltına alınan şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklandı

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Haberi Görüntüle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Habertürk Anasayfa