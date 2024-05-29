Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan 22 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili 16 yaşındaki kız tutuklandı
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde erkek arkadaşını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kız tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
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Mevlana Halit Mahallesi’ndeki evinde 3 gün önce ağabeyi tarafından, başından ve kolundan tabancayla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki M.V'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: DHA
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Soruşturma kapsamında polise teslim olan ve M.V'nin kız arkadaşı olduğunu belirten 16 yaşındaki M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Fotoğraf: DHA
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Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA