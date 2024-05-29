Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları

İŞTE SANIKLARIN DURUŞMADA YAPTIKLARI SAVUNMALARI

Duruşmada ilk olarak, mahkeme başkanı iddianameyi okudu ardından söz verilen tutuklu sanıklardan Sercan Bavkır, "Çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Helallik istiyorum. Normalde bıçak veya silah taşıyan bir insan değilim. Pazar günü babamlara gidecektik. Çakıyı da yanıma o gün almıştım. Kardeşlerimle eksikler için markete gittik. Markete girdik. Omzuma birisi dokundu ve 'Hayırlı işler' dedi. Bende 'Hayırlı işler kardeş' dedim. Bana küfretti. Yanındaki kadın da bize küfretti. Ben ve kardeşim hiçbir şey demedik. Hanımefendi onu tutuyor ama bir taraftan da kışkırtıyordu. Kardeşim Serkan da sesler üzerine koşarak geldi. 4'ümüz birbirimize girdik. Marketin çıkışına götürmek istedik. Hanımefendi bizi bıraktı, bu sefer raflardan bir şeyler atmaya başladı. Bizi ayırmaya çalıştılar. Maktul ve yanındaki kadın bizi ayırmaya çalışanları itti. Ben bir ara çakıyı korkması için çıkardım. Çakı kapalıydı. İstesem defalarca bıçaklardım. Ama hiç öyle bir isteğim olmadı. Beyefendi durduğu zaman hanımefendi durmak bilmedi" dedi.