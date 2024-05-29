Bursa'da, boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri tüyler ürperten manzarayla karşılaştı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Yapılan çalışmalarda geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın çocukları Zeynep ve Aslı’yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cesetler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı Murat Kılıç, gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Murat Kılıç’ın eşi bir yıl önce evi terk ederek Erzurum’a gittiği öğrenildi. Evden ayrılan eşi,3 çocuğunu da yanına alarak Erzurum’a götürdü. Olayla ilgili ifade veren katil zanlısı, 15 gün önce Erzurum’a giderek 3 çocuğunu İstanbul’a getirdiğini anlatarak ‘Çocukları almıştım yanımdaydılar. Olay günü beni Erzurum’dan Jandarmadan aradılar en yakın karakola git dediler’ dedi.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Gelen telefonun çocuklarını almakla ilgili olduğunu anlatan katil zanlısı kendisini kaybettiğini söyleyerek ‘Kendimi kaybedince çocuklarımı öldürdüm. Çok pişmanım’ dedi. Çocuklarını Erzurum’da aldığı için evi terk eden eşinin, Murat Kılıç’ı şikayet ettiği iddia edildi. Annenin bu şikayeti üzerine Jandarma’nın katil zanlısını aradığı iddia ediliyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapılıyor.