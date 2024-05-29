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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'nın Nilüfer ilçesinde baba vahşeti; 3 çocuğunu öldürdü - En Son Haberler

        Bursa'da baba vahşeti; 3 çocuğunu öldürdü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 39 yaşındaki bir baba 3 evladını katletti. Çoçuklarını öldüren cani baba daha sonra polise teslim oldu. Çocuklarını öldüren cani babanın ilk ifadesi ortaya çıktı. Bir yıl önce eşinin evi terk ettiği ortaya çıkan zanlı, 15 gün önce Erzurum'dan getirdiği çocukları için Jandarma'nın araması üzerine kendisini kaybettiğini iddia etti. Detaylar Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberinde…

        Giriş: 29.05.2024 - 19:22 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:09
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        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
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        Bursa'da, boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri tüyler ürperten manzarayla karşılaştı.

        ÖLDÜRÜLEN 3 ÇOCUK ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

        Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Yapılan çalışmalarda geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın çocukları Zeynep ve Aslı’yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cesetler Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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        İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        Katil zanlısı Murat Kılıç, gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, katil zanlısı Murat Kılıç’ın eşi bir yıl önce evi terk ederek Erzurum’a gittiği öğrenildi. Evden ayrılan eşi,3 çocuğunu da yanına alarak Erzurum’a götürdü. Olayla ilgili ifade veren katil zanlısı, 15 gün önce Erzurum’a giderek 3 çocuğunu İstanbul’a getirdiğini anlatarak ‘Çocukları almıştım yanımdaydılar. Olay günü beni Erzurum’dan Jandarmadan aradılar en yakın karakola git dediler’ dedi.

        "KENDİMİ KAYBETTİM"

        Gelen telefonun çocuklarını almakla ilgili olduğunu anlatan katil zanlısı kendisini kaybettiğini söyleyerek ‘Kendimi kaybedince çocuklarımı öldürdüm. Çok pişmanım’ dedi. Çocuklarını Erzurum’da aldığı için evi terk eden eşinin, Murat Kılıç’ı şikayet ettiği iddia edildi. Annenin bu şikayeti üzerine Jandarma’nın katil zanlısını aradığı iddia ediliyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapılıyor.

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