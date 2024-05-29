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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Koç, burada yaptığı konuşmasında seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın önceki gün kendisi için söylediği sözlere yanıt verdi.

Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Aziz Yıldırım... Siz çıldırdınız mı ya? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz, TL dediniz, kürsüden indiniz. İletişimci arkadaşlara 'Euro değil TL, yanlış yazmayın' dediniz. Bunlar mevcut. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. En kötü günde bile karşınıza çıkıp 'Ben şöyle yaptım, böyle yaptım' demedim. Dedirtmek isteyen arkadaşlarıma da dedirtmedim. Bunu bir alay konusu haline getiriyorsunuz. Bir de mahkemeye verecekmiş, hukuktan da bihabersiniz. Dolayısıyla, sayın Aziz Yıldırım... Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin ama gelin. Kaçmayın."

REKLAM AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ? Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Ali Koç hakkında, "Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı? Soruyorum, yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin; ‘Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse, hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullanmıştı. "İRFAN CAN, FERDİ, FRED, OSAYI KALACAK" Sportif direktör Mario Branco ve takımdan ayrılacakları iddia edilen futbolcular hakkında da konuşan Koç, "Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Mario Branco, bu sezon da bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar ve temaslar yapmış vaziyettedir. İrfan Can'lar, Fred'ler, Ferdi'ler, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir." diyerek, yıldız isimleri takımda kalacağını açıkladı.

Ali Koç'un diğer açıklamaları ise şu şekilde: "Fenerbahçe, Koçspor oldu' diyorsunuz. Yazıklar olsun size. Sizin bıraktığınız sezon, Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru yoktu." "ÖNÜMÜZDEKİ SEZON SİSTEMİ DE YENECEĞİZ" "Seneye daha da güçlü bir kadro kuracağız. Geçmişten aldığımız, tecrübe edindiğimiz konulardan hareketle daha iyi nokta atışları yapacağız. Önümüzdeki sezon sistemi de yeneceğiz. Cam tavanı bir kere kırdığımızda şampiyonluklar arka arkaya gelecek." "Kendi dönemlerinde Fenerbahçe'ye operasyon yapılırken haykırıp isyan edenler, bugün yine Fenerbahçemize karşı operasyon yapıldığında birliktelik değil ayrıştırma, bölücülük yapıyorsa, saldırıları küçümsüyorsa, hatta alay ediyorsa onların da Fenerbahçeliliğine yazıklar olsun."