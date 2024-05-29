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        Haberler Magazin Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

        'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:54
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          Bir süredir kanserle mücadele eden Gülşah Çomoğlu yaşamını yitirdi.

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          Yaklaşık üç yıl önce kızı Pera'yı dünyaya getiren oyuncunun vefatını eşi Gökhan Günal duyurdu.

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          Gökhan Günal; "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir" dedi.

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          "AH GÜLŞAH GÜZEL ARKADAŞIM..."

          'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" mesajıyla paylaştı.

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          Gülşah Çomoğlu, 'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol almıştı.

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