Oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayata veda etti
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Bir süredir kanserle mücadele eden Gülşah Çomoğlu yaşamını yitirdi.
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Yaklaşık üç yıl önce kızı Pera'yı dünyaya getiren oyuncunun vefatını eşi Gökhan Günal duyurdu.
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Gökhan Günal; "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir" dedi.
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"AH GÜLŞAH GÜZEL ARKADAŞIM..."
'Kızılcık Şerbeti'nde 'Nursema' karakterine hayat veren Ceren Karakoç da arkadaşının fotoğrafını "Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni" mesajıyla paylaştı.
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Gülşah Çomoğlu, 'Yüksek Sosyete', 'Behzat Ç.', 'Unutma Beni' ve 'Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol almıştı.