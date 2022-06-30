Ek göstergede artış yapılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunulmasının hemen ardından Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin, Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. Teklif ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanı sıra teknik hizmetler, emniyet hizmetleri, sağlık hizmetleri avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan tüm yükseköğretim mezunları 3600 ek göstergeye çıkartılacak. Bu kapsamda yükseköğretim mezunu ebe ve diğer sağlık hizmeti sınıfında yer alanlar, jeolog, matematikçi, istatistikçi, kimyagerler avukatlar, hukuk müşavirleri, uzman erbaş ve uzman jandarmalar, bekçiler 3600 ek göstergeye tabi olacaklar.
Yardımcı hizmetler sınıfında yer alan ek göstergesiz memurlara 600 ek gösterge verilecek. Hiyerarşik yapıyı korumak amacıyla diğer üst düzey çalışanların ek göstergeleri 600 puana kadar artırılacak.
EK GÖSTERGE ARTIŞI NASIL ETKİLEYECEK?
Ek göstergede yapılan artış herkese farklı tutarlarda yansıyacak. Otuz yıl hizmeti olup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 97 lira azalırken, emekli aylıkları 1234 TL, emekli ikramiyeleri de 44 bin 499 TL artacak.
Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkartılanların maaşları 57 lira, emekli aylığı 1.391 TL, emekli ikramiyesi 50.145 TL artacak.
Ek göstergesi 3600’den 4200’e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 106 TL, emekli aylıkları 303 TL, emekli ikramiyeleri 10.947 TL artış kaydedecek.
Ek göstergesi 2200’den 3000’e çıkartılanların çalışırken aldıkları aylıklar 58 TL, emekli aylıkları 157 TL, emekli ikramiyeleri 5.646 TL artacak.
Hiç ek göstergesi olmayıp ilk defa 600 ek gösterge alanların çalışırken aldıkları maaşları 97 TL, emekli aylığı 113 TL, emekli ikramiyesi 4.328 TL artacak.
Bu hesaplamalar, mevcut memur katsayısı üzerinden yapılmıştır. 1 Temmuz’dan itibaren memur maaş katsayısındaki değişim oranında bu tutarlar da artacak. Örneğin, memur maaş katsayısı yüzde 40 oranında artarsa ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkanların emekli aylıklarındaki artış 1.728 liraya ulaşacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GENELKURMAY BAŞKANI’NA EŞİTLENDİ
MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK’in talepleri arasında yer alan tazminat yansıtma oranlarında ise değişiklik yapılmadı.
Daha önce başbakanlık müsteşarları ve bakan yardımcıları ile birlikte 8000 ek göstergeye tabi olan Diyanet İşleri Başkanı ile Genelkurmay Başkanı’nın ek göstergesi 9000'e çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın ek göstergesi ise 8000 olarak belirlendi.
Yapılan bu düzenleme ile Diyanet İşleri Başkanı’nın mevcut maaşı net 162 TL artacak. Otuz yıllık hizmet üzerinden hesaplandığında emekli aylığında 903 TL, emekli ikramiyesinde ise 33 bin 903 TL artış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NASIL UYGULANACAK?
Geçen yıl 1500 lira olan ve bu yılın başında 2 bin 500 liraya çıkartılan en düşük emekli aylığı 3 bin liraya yükseltilecekti. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında kabul edilen önerge ile 3 bin 500 liraya çıkartıldı.
Ocak – Haziran döneminde enflasyon yüzde 40 olursa, vergi iadesinin yerine getirilen yüzde 4- 5 oranındaki ek ödeme dahil olmak üzere normal emekli aylıkları önce yüzde 40 oranında artırılacak. Artırımlı tutar 3 bin 500 liranın altında kalırsa, aradaki fark hazine tarafından karşılanacak.
Örneğin, haziran ayında 2 bin 500 lira emekli aylığı almakla birlikte, 2000 sonrası emekli olan SSK’lıların en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 2.041 lira düzeyinde bulunuyor. Bu kişinin aylığı önce yüzde 40 oranında artırılacak. Bu şekilde artırılan aylık 2 bin 857 lira olacağı için 643 lira da hazineden karşılanarak emekli aylığı 3 bin 500 liraya tamamlanacak.
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