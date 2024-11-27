Ehliyet harcı ne kadar oldu? Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı belli oldu
Ehliyet harcı 2025 yılı için belli oldu. Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Peki Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte, Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı
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Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla 2025 yılı ehliyet harçları da belli oldu. Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor. İşte Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı ücretleri
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YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.
Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.
2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?
Ehliyet Harcı (A sınıfı)
2024: 1.308 TL
2025: 1.882 TL
Ehliyet Harcı (B sınıfı)
2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL
Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.
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Vakıf Hizmet Bedeli
2024: 230
2025: 331
Değerli Kağıt Bedeli
2024: 990 TL
2025: 1.425 TL
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