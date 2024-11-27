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        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet harcı ne kadar oldu? Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı belli oldu

        Ehliyet harcı ne kadar oldu? Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı belli oldu

        Ehliyet harcı 2025 yılı için belli oldu. Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Tebliğe göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Peki Ehliyet harcı ne kadar oldu? İşte, Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 10:49 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:49
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        • 1

          Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla 2025 yılı ehliyet harçları da belli oldu. Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor. İşte Yeniden değerlendirme oranına göre 2025 yeni ehliyet harcı ücretleri

        • 2

          YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

          Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

          Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.

          2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

          Ehliyet Harcı (A sınıfı)

          2024: 1.308 TL

          2025: 1.882 TL

          Ehliyet Harcı (B sınıfı)

          2024: 3.945 TL

          2025: 5.678 TL

          Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

        • 3

          Vakıf Hizmet Bedeli

          2024: 230

          2025: 331

          Değerli Kağıt Bedeli

          2024: 990 TL

          2025: 1.425 TL

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