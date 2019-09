Sigorta artık vazgeçilmezlerimiz arasında olması gereken bir ürün. Ancak tabii ki bu ürünü alırken neyi satın aldığımızı ve sonuçta bize ne sağlayacağını da iyi bilmemiz gerekiyor. İşte burada sigortacı devreye giriyor. Sigorta yaptırmaya karar verdiğimizde öncelikle; beklentilerimizi karşılayan, yenilikçi ürün ve hizmetler sunan, dijitalleşmeye ayak uyduran ve en önemlisi alanında uzman sigorta şirketlerine ihtiyaç duyuyoruz. Türkiye sigortacılığında 62 yıllık tarihiyle çok önemli bir yere sahip Güneş Sigorta bu arayışlara cevap vermeyi hedefleyen bir şirket. Ülkemizin en köklü ve yenilikçi sigorta şirketlerinden biri olan Güneş Sigorta ile ilgili detayları Genel Müdür Atilla Benli ile konuştuk. İşte Benli'nin sorularımıza verdiği cevaplar:

1.5 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERİYOR

-Türkiye’de şu anda faaliyet gösteren yerli ve yabancı birçok sigorta şirketi bulunuyor. Bu şirketlerden biri de 62 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü ve tecrübeli şirketlerinden biri olan Güneş Sigorta…Güneş Sigorta’yı kısaca sizden dinleyebilir miyiz?

17 Eylül 1957 tarihinde kurulan şirketimiz sigorta sektöründe hayat dışı sigortacılık alanında hizmet veren Türkiye’nin en köklü ve alanında uzman sigorta şirketlerinden biri. Kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz müşteri odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda ve şirketimizin bugünlere gelmesinde çok önemli bir paya sahip olan ana hissedarımız VakıfBank’ın desteği ve gücü ile sektörde birçok başarıya imza attık. Bu kapsamda geliştirdiğimiz birçok yenilikçi ürün ve hizmeti sigortalılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Güneş Sigorta olarak şuan Türkiye’nin her bölgesinde bulunan geniş acente, banka şubesi, broker ve bölge müdürlüğü ağımız ile 1,5 milyonu aşkın müşterimize hizmet veriyoruz.

HIZLI POLİÇE ÜRETİMİ

-Ülkemizde sigorta sektörüne baktığımızda oldukça yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bu şirketler arasından tüketiciler tercihlerini daha çok bütçelerine en uygun olan ve güven duydukları şirketlerden yana kullanıyorlar. Bu noktada Güneş Sigorta’yı rakiplerinden ayrıştıran en önemli özellikleri nedir? Vatandaşlar neden Güneş Sigorta’yı tercih etmeli?

Güneş Sigorta olarak sektördeki en önemli farkımız; egosu küçük, kalbi büyük çalışanlara sahibiz. Vakıf kültüründen gelmiş ve 62 yıldır bu toprakların insanlarına hizmet vermiş bir şirket olarak insana dokunan bir hizmet anlayışımız var. Dolayısıyla bunu tüm acente, broker ve banka kanallarımızda da hissedebilirsiniz. Bir diğer önemli özelliğimiz ise; her geçen gün değişen ve gelişen dünyanın gerekliliklerine göre kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu noktada müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri bizim için çok önemli. Bu doğrultuda her türlü talebe ve bütçeye uygun ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize sorunsuz çözümler sunabiliyoruz. Özellikle hızlı poliçeleştirme süreçleri ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hasar hizmetlerimizle de sektörde fark yaratan bir şirketiz. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızın yanı sıra Türkiye’nin her bölgesinde bulunan geniş acente, broker, banka şubesi ve bölge müdürlüğü ağıyla sektörde en ulaşılabilir şirketlerden biriyiz.

-Yeni döneme öncülük etmek için neler yapıyorsunuz?

Dijitalleşme alanındaki çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Örneğin son dönemde web sitesi ve mobil uygulamamızın tasarımlarını yenileyerek daha kullanıcı dostu bir hale getirdik. Böylelikle müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye ve aynı zamanda onların belirli ürünlerde hızlıca sigorta poliçesi yaptırabilmelerine de imkan sağlıyoruz.

HER ALANDA GENİŞ KAPSAMLI ÜRÜN

-Değişen dünya ile birlikte tüketicilerin de artık ihtiyaç ve beklentilerinde farklılıklar görülüyor. Şirketlerin müşteri odaklı ürün ve hizmetler sunması, dijital dünyaya ayak uydurmaları veya geniş ve ulaşılabilir bir satış ağına sahip olmaları günümüz dünyasında tüketicilerin dikkat ettiği önemli kriterlerden…Bir müşteri olarak Güneş Sigorta’dan hangi ürünlerde hizmet alabilirim?

Güneş Sigorta olarak hayat dışı sigortacılık alanında hizmet veriyoruz. Ürün gruplarımız ise bireysel ve kurumsal olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Bireysel ürün grubunda araç, konut ve sağlık sigortalarında hizmet vermemizin yanı sıra kurumsal alanda da işyeri, nakliyat, mühendislik, tarım ve sağlık gibi daha birçok önemli branşta müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

-1957 yılından bu yana faaliyette olan bir şirket olarak Güneş Sigorta sektörünün en köklü şirketlerinden biri. Geçmişten günümüze kadar olan bu süreçte Güneş Sigorta’nın gerçekleştirdiği öncülük yaptığı alanlar neler oldu?

Güneş Sigorta olarak sektörümüzde birçok ilki gerçekleştirdik. 1969 yılında ilk kez mühendislik sigortaları branşını kurduk. Aynı zamanda 1994 yılında halka açılan ilk sigorta şirketlerinden biriyiz. 1996 yılında ise Türkiye’de ilk kez sesli yanıt sistemine geçtik. Daha yakın bir tarihe gelecek olursak; 2008 yılında kendi elektriğimizi üretmek için Şişli’de yer alan genel müdürlük binamızda Güneş Enerjisi Santrali’ni kurduk. 2011 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza atan ilk şirketlerden birisiyiz. 62 yıldır hem sektörümüze hem Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktan ötürü onur duyuyoruz.