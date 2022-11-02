Emniyet Genel Müdürlüğü, polis promosyonu konusunda VakıfBank ile anlaşırken, promosyonun ne zaman yatacağı merak konusu oldu. EGM, "Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır." ifadelerine yer verilirken, polis promosyon konusunda ödeme tarihi netlik kazandı. Peki Polis promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 polis promosyonu hakkında merak edilenler...