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        Haberler Yaşam Eğirdir Gölü kıyısında tarihi eser olduğu tahmin edilen bazı parçalar bulundu

        Eğirdir Gölü kıyısında tarihi eser olduğu tahmin edilen bazı parçalar bulundu

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde suyun çekildiği bölgede tarihi eser olduğu tahmin edilen testi ve çömlek kalıntıları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:27
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        Eğirdir Gölü kıyısında vatandaşlar buldu
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        Gelendost ilçesi Yenice köyü sınırında Eğirdir Gölü'nün kenarında eski testi ve çömlek parçaları gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Jandarma ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede kalıntılarla ilgili inceleme yaptı.

        Eski dönemlere ait olduğu düşünülen parçalarla ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verildi.

        Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kalıntıların hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

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        #eğirdir gölü
        #ısparta
        #haberler
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