Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Özellikle internetten yaptığımız alışverişlerde beklediğimiz ürün gelmediğinde, ürün sahte, bozuk veya eksik olduğunda değiştirmek epey sancılı oluyor. Hatta çoğu zaman gerçekleşmiyor. Tüketicilerde online ödemelerde bilgilerinin çalınması ya da ürünün bozuk, hatalı çıkması en büyük kaygısı. Ancak paranızı geri alacak çok daha kolay bir yer var. Hem fiziki olarak mağaza ve dükkanlardan hem de internetten satın aldığınız bir ürünü geri vermek, değiştirmek istediğiniz halde bunu satıcı yapmıyorsa paranızı satın almayı yaptığınız kredi kartının sahibi bankadan isteyin. Bankalar hem POS cihazını hem kredi kartını kullandırdığında satın alınan ürün için sorumluluğu olduğu nedeniyle o cihazdan yapılan işlemlerde uyuşmazlık olduğunda vatandaşın zararını karşılıyor. Sonra dönüp o işyerinden tahsil ediyor. Çünkü işyerleri ile bankalar arasında imzalanan anlaşmada bu durum yazılı olarak belirtiliyor.

KARTLAÖDEYENİN TATİLİ YANMADI

Bir diğer önemli harcama tatil ve uçak bileti gibi önceden satın alınan biletler. Geçtiğimiz günlerde İngiliz tatil acentesi devi Thomas Cook iflas etmiş ve binlerce insan mağdur olmuştu. İşte o alışverişi kredi kartı ile yapanlar paralarını geri aldı. Peşin ödeyen ise zarara uğradı. Tatil veya uçak bileti gibi harcamaları da kredi kartı ile yaparsanız acentenin iflası gibi nedenlerle biletiniz yanar veya tatiliniz iptal olursa kredi kartı zararınızı karşılıyor. Yapacağınız tek şey kredi kartını aldığınız bankayı aramak.

NAKİT ÖDEYEN HAKKINI KAYBEDİYOR

Ürünün bozuk, hatalı veya çakma çıkması halinde kurulan sistem, yapı ile kartlı ödeme sistemi tüketiciyi her zaman koruyor. Diyelim ki ürününüz hatalı veya sahte geldi. Bu durumda harcama itirazı denen bir akış var. Bankanıza başvuruyorsunuz ve iş yeri ile anlaşamasanız bile bankanızdan paranızı iade alıyorsunuz. Buradaki kurallar tamamen tüketicinin yanında. Mesela bir havayolundan bilet aldınız veya acenteden tur paketi aldınız ve işletme battı. Dünyadan çok örneklerini görüyoruz. Bu durumda nakit ödeyenler paralarını kaybediyorlar, kartla ödeyenler kurtarabiliyorlar. Kart hamilinin bir bankası var, bir de POS sahibinin bir bankası var. POS verirken o banka diyor ki ben POS’tan sorumluyum ve işletme batarsa bunu karşılamakla yüklüyüm. Mastercard'tan aldığımız bilgiye göre bu kural setini kart şirketi de oluşturuyor ve uygulatıyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda kullandığınız kartın bankasıyla iletişime geçmeniz ve yönlendirmelerine uymanız yeterli.

ISPAT YÜKÜ TÜKETİCİDE DEĞİL

Banka satışı yapan e-ticaret şirketine başvurup ürünün sahte olduğunu ve paranın geri ödenmesini istediğinde vatandaş değil e-ticaret şirketi ürünün sahte veya kusurlu olmadığını ispatlamak zorunda. Kredi kartı şirketleri ile bankalar arasındaki anlaşmada buna ‘Harcama itirazı' ismi veriliyor. Bankalar ödeme yapmaz ise sözleşmeye aykırı davranmış olur.